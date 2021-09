Embarquei para o Ultramar no dia 8 de abril de 1967 no navio Uíge. A viagem foi o primeiro desafio para nós, que não estávamos habituados a estas andanças: nos primeiros dias fui deitado, que nem me conseguia levantar. E eu tive a sorte de ir num camarote, os meus camaradas que foram no porão nem se fala no que eles passaram.