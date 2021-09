Vice-Almirante Gouveia e Melo: “Estou mais habituado ao isolamento das profundezas”

O ESPÍRITO DE MISSÃO E DISCIPLINA DOS MILITARES FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA VACINAÇÃO?O espírito de missão e a disciplina são inerentes à condição militar, mas não são exclusivos desta. Encontrei, para minha grande satisfação, esse espírito de missão em todos os enfermeiros, médicos, assistentes operacionais, auxiliares, proteção civil, autarcas e todos os organismos do Ministério da Saúde, assim como uma disciplina que se impôs entre muitas entidades que tinham de operar necessariamente de forma coordenada e sincronizada no espaço e no tempo.