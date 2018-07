Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vício e ambição

O filme recria o caso judicial de Dominique Strauss-Kahn, o ex-chefe do FMI acusado de violar uma empregada de hotel

Por: João Pereira Coutinho



Quando ‘Bem-Vindo a Nova Iorque’ foi mostrado em Cannes (à margem do festival, diga-se) o meu radar ficou em alerta com o objecto. Como resistir a um filme de Abel Ferrara que procurava recriar o caso judicial de Dominique Strauss-Kahn?



Relembro: em Maio de 2011, o então chefe do FMI e principal promessa da política francesa era acusado de tentar violar uma empregada de hotel em Nova Iorque. Como os Estados Unidos, felizmente, não são a França, Strauss- -Kahn foi tratado com verdadeira "igualdade" perante a lei: algemado, preso, presente a um juiz e finalmente libertado.



Abel Ferrara, um cineasta irregular que é capaz do melhor e do pior, revisita o lugar do crime e oferece-nos o melhor. Claro: não temos Strauss-Khan ‘lui même’. Mas temos um Georges Devereaux (interpretado por um assombroso Gérard Depardieu) que não engana sobre a sua verdadeira origem. Um político viciado em sexo e embrigado em impunidade que comete o erro de uma vida.



Não que Devereaux lamente esse erro – e é nessa ausência de sentimento de culpa que o personagem se torna simultaneamente medonho e fascinante. Sobretudo quando confrontado pela legítima mulher (Jacqueline Bisset, primorosa), que paga os prejuízos do marido e espera, pelo menos, um ‘mea culpa’ sentido.



Devereaux nada sente, excepto desprezo por ela. A mulher é tão viciosa quanto ele na sua ambição de chegar um dia ao Palácio do Eliseu. De tal forma assim é que, nas discussões entre ambos, não sabemos se a sra. Devereaux lamenta a conduta predatória do marido – ou, hipótese mais provável, o fim anunciado da sua carreira política.



Que Abel Ferrara tenha filmado uma tese destas, é audácia que não admira. Como não admira que o filme tenha passado rapidamente das (poucas) salas de cinema para a edição em DVD, perante o silêncio ou a frieza da crítica.



Se juntarmos à tese as cenas de sexo realistas e abusivas, percebemos melhor que, nestes tempos de histeria feminista, há um preço a pagar quando a arte, a verdadeira arte, não segue fielmente a cartilha.

