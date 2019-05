Virginia Montsol e Portugal

O nome é Virginia Montsol. Só os aficionados das touradas o reconhecem. Na década de 1960, aqui aterrou, em busca de um professor que a ensinasse. A quê? A tourear a cavalo e, proeza dupla, ou talvez tripla, a ser aceite pela sociedade fechada: a sociedade portuguesa e, dentro desta, a sociedade ainda mais fechada das grandes famílias tauromáquicas.

Eis, em resumo, a história que Clara Macedo Cabral nos oferece em ‘A Inglesa e o Marialva’, um livro que é, ao mesmo tempo, literariamente belo e historicamente importante.

Comecemos pela história. A Segunda Guerra trouxe um rasto de destruição à Europa e à Grã-Bretanha. Mas ao abalar a sociedade inglesa de forma profunda, cultivou nos filhos do pós-guerra um desejo de realização e liberdade com que os seus pais nunca sonharam. Virginia é um exemplo: cavaleira exímia, tomou-se de amores pela tourada. E, sozinha, partiu para Portugal, para aprender a arte.

O país que encontrou era o avesso da sua Inglaterra: autoritário, de uma rigidez social quase absoluta. E pobre, muito pobre. Isso é sobretudo visível nas descrições quotidianas que pontuam o livro, quando casas, refeições, trajes ou comportamentos (entre os sexos ou entre as mulheres) nos parecem (quase) medievais.

Porém, no meio desse cenário desolado, Virginia encontrou o seu mestre (o cavaleiro Alberto Luís Lopes, o marialva do título) e, no mestre, o amor de uma vida. Para além do triunfo na arena, claro.

Clara Macedo Cabral reconstrói esse período com um rigor que já seria de louvar. Mas a autora vai mais longe, intercalando com subtileza romanesca dois tempos que são espelho e eco um do outro: o Portugal da década de 60, na juventude de Virginia; e a Inglaterra dos anos 80 e 90, quando Virginia, gradualmente incapacitada pela doença, recorda os tempos portugueses, a vida que teve – e a vida que não teve.

Depois de terminar o livro, só um pensamento me ocorreu: para quando o filme? Para quando a série?

Uma fina arqueologia da javardice

Diz-se por aí que o pessoal do norte sabe tudo sobre palavrões. Não é verdade. Eu, por exemplo, desconhecia metade dos insultos que Manuel S. Fonseca, um fino arqueólogo da javardice, conseguiu compilar neste livro. Entre as minhas novas expressões favoritas estão "molhar o bagre"

e "amassar o meloso".

A reinvenção da caixa no tempo da internet

Uma canção célebre dizia que o vídeo matou as estrelas da rádio. Falso alarme. A rádio continua e a televisão continuará, mesmo que a internet tenha obrigado a caixa a reinventar-se. O autor explica essa reinvenção – das séries da moda ao perfil dos que as consomem – com um conhecimento de causa que dava um programa.

A Europa nas vésperas da primeira guerra mundial

Segunda longa-metragem de László Nemes, o filme

é uma evocação metafórica (ou será surrealista?) do clima espiritual e mental em que a Europa vivia

nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. A actriz Juli Jakab, no papel

de Írisz Leiter, é uma guia

magistral nessa descida

aos infernos.

Fugir de:

‘Vox lux’

A crítica americana (e britânica) aplaudiu sem reservas. Bizarro. O filme de Corbet, ao ensaiar a cantilena conhecida de que a fama é um presente envenenado, cumpre todos os clichés do género – a menina inocente que rapidamente perde a inocência até chegar a diva dos palcos, com uma saúde mental arruinada (e as relações

familiares no mesmo estado). Natalie Portman, histérica que Deus me livre, é uma sombra de papéis passados.