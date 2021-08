No seguimento das últimas indicações da Direção-Geral da Saúde, que recomendam o cancelamento ou a suspensão de eventos em locais ou recintos públicos ou privados, o Heaven Can Wait - em português, O Céu Pode Esperar - está de portas encerradas, lê-se no site do clube de ‘swing’. Carlos Soares, proprietário da casa de festas privadas e de troca de casais, conta que, também ali, “entre o fim de semana de 15 de março de 2020 e o fim do primeiro confinamento, o ‘lockdown’ foi total”.“Houve um choque, pois ninguém sabia o que era a Covid. Ligeiramente antes do verão, quando o Governo levantou as restrições, a seguir à primeira vaga, houve reatamento das festas, com muita cautela, receio até. Estamos a falar de festas liberais, onde há um grande contacto físico. Numa fase inicial optava-se pela máscara e por um ciclo fechado de amigos e, por incrível que pareça, entre as pessoas que frequentavam o nosso espaço e os nossos amigos, uns e outros, regra geral, entre os 35 e os 45/50 anos, não houve um único caso de Covid. Mas é claro, em 2020 tivemos uma quebra no negócio na ordem dos 80%, também devido ao facto de uma fatia muito elevada dos clientes serem estrangeiros, que fazem férias em Portugal para vir ao nosso clube, e que deixaram de poder viajar. Desde este 15 de abril verifico que todos os nossos clientes estão vacinados e perguntam se já estamos abertos ou quando vamos abrir. Muitos até nos enviam o cartãozinho da vacina ou o certificado digital por WhatsApp a confirmá-lo, com uma certa alegria”, diz Carlos Soares, que acredita que no início do último trimestre do ano começará a “haver uma corrida à liberdade” – talvez não seja despiciente que nesta avaliação pese a reabertura do espaço de que é proprietário.