Vitorino Nemésio: O senhor ‘Se bem me lembro’

Vitorino Nemésio Mendes da Silva (1901-1978) foi um caso raro em Portugal: um intelectual de alto coturno que se tornou uma figura genuinamente popular graças ao fenómeno televisivo. Autor de um dos mais importantes romances da literatura portuguesa – ‘Mau Tempo no Canal’ (1944) -, poeta, ensaísta e memorialista, foi também um respeitado académico, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Já perto do ‘limite de idade’ (título de um dos seus livros de poesia) para a jubilação, viu-se reconhecido pelo grande público e transformado numa estrela de televisão. O segredo do êxito do programa ‘Se Bem me Lembro’ era a vivacidade do comunicador, conversando tanto sobre um intrincado tema cultural como a propósito de uma recordação da infância açoriana. Já com mais de 70 anos, os amores tardios pela sua musa Margarida Victória, marquesa de Jácome Correia, inspiraram-lhe escaldantes poemas eróticos, publicados postumamente em ‘Caderno de Caligraphia e outros Poemas a Marga’ (ed. INCM, 2003).



Aficionado, acarinhava as ‘touradas à corda’ dos Açores e chegou a tourear ao lado do célebre matador Manuel dos Santos, num tentadero em Coruche. Colaborador de páginas literárias de jornais, foi diretor do matutino ‘O Dia’. Entre muitas distinções, ganhou o Prémio Internacional Montaigne e foi condecorado com a Ordem de Santiago da Espada. Tem ruas e escolas com o seu nome e estátuas no continente e nos Açores.

Do livro ‘Caderno de Caligraphia e Outros Poemas a Marga’, ed. INCM

"(...) Não cantarei a virgem que o cavalo

Com um xairel de sangue arrebatou,

Quebrada pelo bruto, - nem levá-lo

Ao potro vingador de um verso vou.

Não cantarei tal noite aziaga. Falo

Apenas do que tenho, do que sou

Com ela, como o vinho no gargalo

Do frasco em que me bebe e me esgotou.

Nem cantarei a vítima do resto,

Violada na inocência que perdeu

Nas emboscadas de um punício lodo:

Que só meu próprio amor acendo. E atesto

A chama da Victória que me deu

Na margarida branca o mundo todo.

Lisboa, 29.3.1973

"(...) Olhos de charco tristes,

Com eles me vês e me espelhas,

A franja do cabelo te faz éfebo,

Tens as unhas vermelhas.

As orelhas agudas

Dão-te de cabra o cunho

E de repente ajudas-

-Me a velhice em teu punho.

Diziam tanto mal

Do casto movimento!

Mas teus dedos são sábios,

Delicados no alento

Como fusos de buxo

Fiando seda epidérmica:

Na tua cama de luxo

À cautela escondeste

Uma garrafa térmica…

E nua como Eva apareceste.

Oh enfermeira brava

De lânguidos doentes,

Minha enxada te cava:

Beijavas-me nos dentes.

Tudo era no amor balanço e sabedoria,

De almofada nos rins o púbis elevavas:

Então, como se faz à harpa e à mulher fria,

Dedo a dedo, em cordão, as vértebras me contavas.

Assim a festa de linho

Se foi tecendo e lavrando:

Teu corpo, como um moinho,

Vai moendo, vai amando.

E colámos os artelhos,

Nivelámos as cabeças,

Selei-te os seiinhos velhos

Para que me reconheças

Como o padrão da alegria,

A haste,

O homem,

A chuva,

Os braços que os ombros tomam,

O Fálus que as virgens temem

Mas enche de novo a viúva.

E, como na cinza o leme,

Tudo acabou em sémen,

Ficando tu quieta e um filho feito naquele perfume

Que a vulva não recolheu

E queres ter na pele até

Que to limpe a morte ou a vida,

Pois madre-pérola é

A urna de margarida.

29.4.1973"