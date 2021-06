Li, há dias, o celebrado livro ‘Friends: Understanding the Power of our Most Important Relationships’, escrito pelo psicólogo Robin Dubar (Little Brown, 2021), no qual é apresentada uma ‘lei’ sobre amigos. Segundo ele, a nossa capacidade para amigos andaria à roda de 150, enquanto a dos íntimos seria de cinco. A coisa pareceu-me tão absurda que optei por deixar a leitura a meio, o que teve como efeito ficar acordada pela noite dentro ...