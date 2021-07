A reparação de uma injustiça

Não subscrevo a visão conspiratória de que a história da arte é uma história de homens porque o "patriarcado" rasurou as mulheres. Na maioria dos casos, essa rasura, enquanto processo deliberado e consciente, nem precisou de acontecer; bastou que cada um dos sexos cumprisse o seu tradicional papel social para que as mulheres ficassem em casa enquanto os machos tinham carta de alforria para escrever, pintar ou compor.Mas há excepções: Artemisia Gentileschi na pintura, Clara Schumann na música – e Alice Guy-Blaché no cinema. Quem foi madame Guy-Blaché?Confesso: antes deste documentário de Pamela B. Green, a minha ignorância era total. Não sou caso único: o filme começa, precisamente, com ilustres membros do ‘métier’ a revelarem uma ignorância igual.