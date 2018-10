Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beleza e consolação

O essencial de ‘Columbus’ está nos diálogos entre Jin e Casey, em que nenhuma palavra está a mais.

Por João Pereira Coutinho | 11:30

Jin (John Cho) vive em Seul como tradutor entediado (e pouco inspirado). Mas um dia recebe uma notícia que o obriga a viajar para os Estados Unidos: o pai, um arquitecto que primou pela ausência, foi hospitalizado na cidade de Columbus.



Jin viaja para os Estados Unidos e, nos longos momentos de espera para saber como evolui a situação clínica do pai, encontra Casey (notável Haley Lu Richardson). Tal como ele, Casey é um produto da negligência familiar. Mas existe uma diferença: se Jin foge aos seus naufrágios, admitindo até que preferia que o pai não recuperasse, Casey aceita-os e fica onde está, para cuidar da mãe negligente.



Além disso, Casey encontrou uma vida paralela na beleza da arte – Columbus é uma espécie de "Meca da arquitectura modernista" e Casey foi encontrando nos edifícios aquilo que só a grande arte proporciona: beleza e consolação.



Só que o encontro entre Jin e Casey – um encontro no limbo das suas vidas – vai alterar o rumo de ambos. Casey encontra em Jin o alento que afinal lhe faltava para experimentar outros horizontes. E Jin aprende com Casey a necessidade de, às vezes, ficar no mesmo lugar. No caso dele, como guardião do apagamento do pai.



‘Columbus’ é um filme belíssimo porque, desde logo, é de uma sofisticação formal só comparável à arquitectura que evoca: Kogonada concede a cada plano uma atenção ao detalhe, à proporção e à profundidade que só por si coloca esta obra muito acima da produção regular.



Mas o essencial do filme está nos diálogos entre Jin e Casey – diálogos de partilha, vulnerabilidade e reconciliação, em que nenhuma palavra está a mais.



E no fim, quando estes amigos e confidentes se despedem, sentimo-nos como nos contos de Tchékhov, interessados em saber o que virá.



É uma pergunta legítima – mas abusiva: o facto de termos podido deambular com ambos pelas ruas e edifícios de Columbus, escutando a candura e a verdade do que disseram, já foi uma graça suficiente.



Título 'Columbus'

Realizador Kogonada

Editora Alambique