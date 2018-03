Os diálogos de ‘A Festa’ evoluem como uma peça de teatro até ao final, que confirma que nada é o que parece

Por João Pereira Coutinho | 14:40

Sally Potter é um exemplar raro: uma feminista com sentido de humor. Mas não um sentido de humor leve ou meramente paródico. O humor é negro, negríssimo, a raiar o surreal. Isso vê-se em ‘A Festa’, o seu último filme: em apenas 65 minutos, temos celebração, revelação e tragédia. A celebração começa com Janet (a sempre divina Kristin Scott Thomas), finalmente promovida a ‘ministra-sombra’ do partido da oposição. Janet está feliz com a nomeação e a felicidade merece um jantar entre amigos.

Os amigos chegam. Mas o marido, Bill, parece distante, confuso. De início, acreditamos que Bill é mais um homem num universo feminino – um ser desprezado e desprezível pelas hárpias de serviço. Mas Bill tem razões para estar deprimido. E quando revela essas razões, o disco vira e todos os personagens começam a remover as máscaras do decoro.

Quando chegamos ao fim e somos surpreendidos pelo ‘twist’ inteligente de Sally Potter, percebemos que os personagens não foram os únicos a enganar e a ser enganados. Nós também partilhamos igual destino.

Homens e mulheres

Sally Potter é primorosa na forma como filma essa cavalgada anti-heróica, deixando pairar sobre cada sequência uma sombra dissonante, estridente, literalmente histérica. E, para cada sequência, um tema musical apropriado – da pop ao jazz, sem esquecer o ‘Verdes Anos’ de Carlos Paredes.

Mas o melhor é o texto porque ‘A Festa’ tem estrutura e tom de peça teatral: os diálogos entre homens e mulheres; os aforismos grotescos de Gottfried (notável Bruno Ganz); e o feminismo blasé de April, em quem projectamos o alter-ego da própria realizadora.

‘A Festa’ é um retrato sardónico, perturbante, até violento, sobre a criatura primitiva que existe em cada um de nós: um pequeno selvagem que podemos momentaneamente silenciar com os códigos sociais adequados; mas que emerge sempre pela brecha do imprevisível e do escandaloso.

Texto escrito na antiga ortografia