O narcisismo em democracia

Francis Fukuyama mostra a bondade das causas identitárias – mas alerta para o populismo que as protege

Por Francisco José Viegas | 02:00

Deve-se ao psicólogo John Vasconcellos (1932-2014), filho de pai português e mãe alemã, congressista e senador da Califórnia, a criação – em 1986 – de um Grupo de Missão para a Promoção da Autoestima Pessoal (‘State Task Force to Promote Self-Esteem’). Durante quatro anos, e sob os auspícios do estado da Califórnia, o grupo debateu, discorreu e concluiu que o mais importante a retirar da Declaração de Independência era a concessão de dignidade e de autoestima aos cidadãos. Parecia uma conclusão retirada das páginas mais choramingas de Rousseau – mas funcionou, sobretudo na Califórnia herdeira das correntes de contracultura dos anos 60, onde ‘hippies’ e pós-adolescentes tinham decidido que nunca haviam de crescer.



O resultado foi que, duas décadas depois, as funções do Estado já não se limitem a fornecer educação, proteção na pobreza, justiça ou segurança – mas também apoio terapêutico para diminuir problemas de baixa autoestima dos cidadãos, criando uma geração marcada pelo narcisismo e pela ‘afirmação da identidade’ como degrau na construção da felicidade.



De forma crescente, as questões identitárias vão substituindo aquilo que eram combates políticos. Sobretudo à esquerda, a velha luta de classes e os interesses da classe operária perderam-se num conjunto de causas dispersas e cheias de boas intenções – das ‘questões de género’ (substituindo a emancipação das mulheres), ‘raça’ (que substituiu a luta pelos direitos cívicos), à defesa das minorias religiosas, culturais ou sexuais, de braço dado com a chamada ‘agenda fraturante’. Mas, também à direita, as matérias de identidade adquirem cada vez mais importância. Em ambos os casos, aprisionando a política e os Estados em nome de agendas minoritárias, populistas e provocatórias. É sobre estes problemas que reflete o novo livro de Francis Fukuyama (o autor do derrapante ‘O Fim da História’, mas também de ‘Ordem Política e Decadência Política’), no qual propõe, como antídoto contra o populismo, a definição de "identidades nacionais" que substituam a guerra de identidades étnico-narcísicas atuais.