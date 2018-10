Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jason Pierce regressa aos discos seis anos depois

Músico traz a passagem do tempo como mote central.

Em 1982 Jason Pierce, aliás J. Spaceman, e Peter Kember, aliás Sonic Boom, formam em Inglaterra os Spacemen 3, mas só a partir de 1986, com a gravação da sua segunda k7 promocional, ‘Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To’, é que começam a despertar interesse, a ponto de o seu psicadelismo minimalista ser hoje considerado um dos principais responsáveis pelo renascimento psicadélico dos anos 80. Logo nesse ano conseguem um contrato discográfico e editam um primeiro álbum, ‘Sound of Confusion’, e um primeiro EP, ‘Walkin’ with Jesus’.



Mas só no final de 1988, com o single ‘Revolution’, chegam ao grande público e caem nas boas graças da crítica, que até aí os tinha maioritariamente ignorado. E quando em fevereiro de 1989 sai ‘Playing with Fire’, os Spacemen 3 são já o mais louvaminhado fenómeno da música independente britânica…



No entanto, o álbum, cuja edição fora sucessivamente adiada devido aos conflitos entre Kember e Pierce, era já de uma banda em fratura, longe do pico criativo conjunto atingido em ‘The Perfect Prescription’ (1987), o disco anterior. De tal modo que o LP seguinte, ‘Recurring’ (1991), o seu quarto de estúdio, é já um disco póstumo, com os dois lados entregues em separado a Sonic Boom (o lado A) e a J. Spaceman (o lado B). Entretanto, Jason Pierce, com os restantes músicos dos Spacemen 3, forma os Spiritualized (1990), cujo primeiro álbum ‘Lazer Guided Melodies’ sai em 1992.



E vinte e seis anos depois eis o oitavo disco, ‘And Nothing Hurt’, gravado quase só por Pierce mas mantendo a sua habitual paisagem sonora: uma atmosfera onírica assente num potente e complexo muro de som sobrevoado por frágeis e magnéticos rabiscos de singular beleza pop. Está aqui tudo o que torna os Spiritualized uma banda de referência do psicadelismo e do ‘space rock’, sobretudo após o aclamado terceiro álbum ‘Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space’ (1997), e que desde 2012 e o disco ‘Sweet Heart Sweet Light’, gravado sob os efeitos da quimioterapia que tratou o cancro do fígado de Pierce, não tinha ainda tido continuidade.



