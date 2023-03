CMTV celebra hoje 10 anos: Conheça os bastidores do nosso canal

está esta sexta-feira de parabéns! O canal mais visto do cabo celebra hoje uma década de existência com a exibição de uma série de reportagens que irá mostrar aos nossos telespectadores o que se passa nas madrugadas dae como mudaram alguns dos seus principais rostos.O dia nacomeça ainda noite cerrada. Pouco depois das quatro da manhã já David Silva, coordenador dos jornais da madrugada, está na redação, já com as primeiras notícias que vão marcar a manhã. "A esta hora preocupamo-nos com o que há de mais atual. Por um lado, as notícias exclusivas do ‘’ e a atualidade nacional e, por outro, o que se passa no Mundo" enumera o jornalista. "O mais difícil é acordar perto das três da madrugada, mas é uma questão de hábito", acrescenta.Sara Guterres é a pivô das manhãs da. "Pouco depois das cinco estou pronta para ir para o ar. Há tempo para rever as notícias do início do jornal e atualizar tudo o que merece atenção", diz a jornalista, que começou a trabalhar na secção de Desporto do canal antes de apresentar as notícias neste horário. A esta hora já há vários profissionais da redação que garantem a emissão: produtores, realizadores, assistentes, jornalistas, repórteres de imagem e profissionais de maquilhagem. "O desafio é dar ao telespectador a informação mais recente e de cara lavada. E obviamente estamos sempre prontos para qualquer ‘Alerta CM’", afirma João Reis Alves enquanto mexe o café. "O café é essencial", brinca o jornalista, enquanto prepara mais uma notícia.Outra das reportagens assinadas por Diogo Carreira mostra que muitos dos profissionais do ‘dia um’ daainda estão no canal. Paulo Oliveira Lima, hoje diretor-executivo da, é um desses casos. "Foi um crescimento incrível. Temos tudo para dez ou mais anos", sublinha. Oliveira Lima esteve na área do Desporto vários anos, apresentou inúmeros formatos e ainda hoje dá a cara a alguns dos jornais do canal. "Aqui vivemos momentos muito felizes e momentos que não queríamos ter vivido, mas fizemo-lo de mãos dadas", garante. Daniela Polónia fazia parte da família ‘’ há poucos meses quando nasceu a. "Foi um crescimento profissional muito grande, mas também fiz amigos que hoje fazem parte da minha vida", sublinha a jornalista.Luís Santana, administrador da Cofina, grupo que detém o ‘’ e a, recorda quando muitos não acreditavam no sucesso do canal. "Quando preparámos o dossiê dafomos a uma operadora que nos recebeu muito bem mas que, no final da reunião, perguntou quanto pagávamos para lá ter o canal. Quer dizer: devia ser o contrário!", conta com uma gargalhada. "Nem 200 metros andámos e tínhamos a certeza que íamos conseguir", revela. Agora, 10 anos depois, aestá em todas as operadoras e é líder entre os principais concorrentes.