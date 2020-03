Coronavírus: Os sintomas, prevenir e limpeza

O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Alastrou a todo o Mundo. A Europa é o novo centro da pandemia.Os primeiros dois casos de Covid-19 no nosso país foram confirmados na manhã do dia de 2 de março.A temperatura corporal normal situa-se entre os 36 e os 37º C. Qualquer medição acima de 38º C corresponde a febre. Contudo, a temperatura depende da pessoa e da sua idade, da atividade desempenhada, da altura do dia e da parte do corpo em que está a ser medida.Atenção à tosse seca. É um dos sinais. Algumas pessoas também apresentam dores no corpo.A falta de ar progressiva é sinal de infeção grave pelo novo coronavírus. As complicações como pneumonia e bronquite têm surgido sobretudo em doentes idosos ou com outras doenças crónicas que diminuem o seu sistema imunitário.A Covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. Transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. O período de incubação é de 2 a 14 dias.Em função dos sintomas, as autoridades da saúde aconselham a telefonar para a Linha SNS 24 (804 24 24 24).Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo.No dia a dia, recomenda-se a lavagem das mãos com água e sabão após contactar com superfícies de uso comum e evitar mexer com as mãos não lavadas na cara e olhos. Deve lavar as mãos durante pelo menos 20 segundos.Deve também evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória, evitar tocar na cara com as mãos, evitar partilhar objetos pessoais ou comida.As pessoas que correm maior risco de doença grave por Covid-19 são os idosos e pessoas com doenças crónicas (ex: doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares).Com a disseminação do novo coronavírus, uma das maneiras de prevenção recomendadas é usar um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool. Deve esfregar as mãos como se estivesse a lavá-las.