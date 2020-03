Ensino: Cidadão livre e responsável

Se há domínio decisivo para o desenvolvimento humano é o da aprendizagem. É o que distingue o progresso e o atraso. Liga-se, assim, educação, cultura e ciência. Num mundo em mudança acelerada, dominado pela incerteza e pela necessidade de nos preparamos para a inovação, sabendo salvaguardar o que permite aperfeiçoar a sociedade e respeitar a dignidade das pessoas, em lugar do que se limita ao imediato, ao ilusório e ao curto prazo.



O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros e o aprender a ser constituem fatores fundamentais que devem ser vistos nas suas diversas relações e implicações. As humanidades hoje têm, por isso, de ligar o saber e o saber fazer e de garantir a diversidade, o respeito mútuo e a educação para todos. O processo da criação e da inovação tem de ser visto relativamente às pessoas concretas.





Daí considerar-se as aprendizagens como o centro do processo educativo, a inclusão e a exigência como desafios necessários, o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente como tarefas prioritárias, de modo a criar condições de adaptabilidade e de estabilidade, visando valorizar o saber e o respeito mútuo, numa cultura de liberdade, de responsabilidade e de paz. Do que se trata é de assegurar que o cidadão do futuro seja livre e responsável, ativo e conhecedor, apto a responder aos desafios complexos que se lhe colocam.O rigor, a exigência e a qualidade são, assim, fundamentais. A facilidade só favorece a injustiça e a mediocridade. Por isso temos de recusar a simplificação e a facilidade, dando especial atenção a competências-chave como as relacionadas com as linguagens e os textos, com a informação e a comunicação, com o raciocínio e a resolução de problemas, dando importância à cultura científica e à experiência, com o pensamento crítico e criativo, com o relacionamento interpessoal, com o desenvolvimento pessoal e a autonomia, com o bem-estar e a saúde, com a sensibilidade estética e artística, com o saber técnico e as tecnologias e com a consciência e domínio do corpo.Seremos capazes de transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria? Não desperdicemos o capital do futuro!Guilherme d'Oliveira Martins nasceu em setembro de 1952 em Lisboa. Foi ministro da Educação, ministro da Presidência e ministro das Finanças no XIV Governo Constitucional.Desde 2003, é professor catedrático convidado da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa e, desde 2008, também no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi presidente do Tribunal de Contas entre 2005 e 2015 e do Conselho de Prevenção da Corrupção de 2008 a 2015. É atualmente administrador-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.