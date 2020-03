Europa: “Manter-nos unidos a nível supranacional é o desafio”

Europa tem vários desafios à sua frente e todos têm algo em comum: nenhum destes desafios pode ser enfrentado a nível nacional, sejam eles as mudanças climáticas, cibersegurança, inteligência artificial ou a luta contra o cancro.

Aquilo que aprendi como Comissário Europeu foi exatamente isso. Viajei pelos vários países europeus e visitei as melhores universidades e empresas e falei com aqueles que hoje estão na fronteira da ciência e todos sempre concordaram que os países sozinhos valem muito pouco. A poluição não pára nas fronteiras, as leis nacionais não param os ataques informáticos, nenhum país pode liderar na corrida à inteligência artificial ou na luta contra o cancro.

Um país como a Alemanha parece grande, mas não representa mais de 1% das população do mundo. Ou seja, é diminuto na cena mundial. Estes são factos que parecem claros e límpidos, mas infelizmente não chegam a toda a população.

Os populistas de esquerda e de direita sonham com um passado grandioso (mas que verdadeiramente nunca existiu) e culpam a globalização e a tecnologia da mesma forma que os ‘luditas’ durante a revolução industrial culpavam os teares mecânicos. Isto é, através das nossas emoções.

O problema não é a globalização que historicamente retirou milhões e milhões de pessoas da pobreza (mais de mil milhões na Ásia). O problema foi uma globalização sem regras que criou desigualdades no mundo ocidental. Mas se queremos resolver o problema só poderemos fazê-lo a nível supranacional. Se queremos garantir que os países têm regras justas no mercado de trabalho ou na defesa do ambiente só o poderemos fazer em conjunto.



PERFIL

Carlos Moedas nasceu em Beja, em 1970. É licenciado em Engenharia Civil. Iniciou a carreira no grupo Suez, em França, trabalhou vários anos em Londres e criou a sua própria empresa em Portugal. Em 2014 tornou-se o quinto português a exercer as funções de comissário europeu, tendo gerido o maior programa de ciência do mundo (80 mil milhões de euros). É hoje administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.



