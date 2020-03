Futebol: Capacidade de acelerar

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, vê o Liverpool como um modelo de sucesso que as equipas vão procurar melhorar.

CM - O jogador do futuro terá o perfil de Messi (talento puro) ou Cristiano Ronaldo (pujança física e dedicação)?

Jesualdo Ferreira – Talento puro como o de Messi, como o de Maradona, não me parece que surja com tanta facilidade. Creio que também será difícil outros jogadores como o Cristiano, que, à grande velocidade e uma criatividade fora do normal juntou, ao longo do tempo, uma capacidade física muito acima da média e outra característica ainda maior, que é a sua força mental. Acredito que seja possível alguns aproximarem-se do Cristiano e menos do Messi.

- O estilo de Guardiola marcou o século XXI. Que evoluções táticas se perspetivam?

- Não acredito que tenha marcado este século. Guardiola foi jogador do Barcelona quando Cruijff era o treinador. Os processos da altura tinham muito a ver com a escola holandesa, do Rinus Michels. Guardiola levou esse processo ao extremo: a posse e a proximidade dos jogadores permitiam à equipa ser ofensiva e recuperar rapidamente a bola. Agora vejo o Liverpool a ser mais rápido, com capacidade de acelerar o jogo quando sai de uma posse de controlo para uma ação agressiva de ataque. Esta tendência vai ser melhorada.

- As regras têm de mudar para o jogo evoluir? No tempo útil, por exemplo.

- O tempo útil é usado em grande parte dos desportos coletivos de salão. O futebol vai evoluir para isso. Terá

de haver mais intervenção dos treinadores no futuro. Já acontece o time-out, que no curto prazo pode dar origem a outro tipo de intervenções.

- Tecnologia na arbitragem. Uma ajuda ou um problema?

- Quando o poder de decisão passa de um mais dois para seis é evidente que as coisas se vão complicar. O VAR provoca situações muito mais emotivas, passa-se do 0 ao 80 muito facilmente. Os árbitros escondem-se, porque ficam dependentes do que o VAR vai decidir. Alguém tem de decidir sobre as dúvidas que têm surgido.

- A calendarização, com tantas queixas de excesso de jogos, ainda faz sentido?

- Não faz sentido, mas vai continuar porque faz rodar o dinheiro. Não se pode ter jogadores de alto nível com pouco treino e pouca recuperação. Está a jogar-se demais porque é o negócio.



PERFIL

Jesualdo Ferreira Nasceu a 24 de maio de 1946, em Mirandela. Licenciou-se em Desporto no Instituto Superior de Educação Física, onde depois criou a especialização em Futebol frequentada por Carlos Queiroz ou José Mourinho. Treinou os três grandes e foi tricampeão pelo FC Porto. Aos 73 anos, tem 12 títulos em três continentes.



