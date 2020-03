Gala do CM distingue a beleza nacional

A beleza e a sensualidade têm lugar marcado, todos os anos, numa das festas mais aguardadas. O Sexy Vidas reúne as figuras mais bonitas do País numa gala de coroação. Depois de, durante todo o verão, os leitores do CM votarem naqueles que consideram os rostos mais sensuais de Portugal, os eleitos sobem ao palco para receber o tão desejado prémio, numa festa com transmissão em direto na CMTV.

No último ano, Fernanda Serrano foi uma das figuras em destaque, recebendo o prémio principal, mas Joana Duarte e Cuca Roseta também não foram esquecidas.

Mas a festa da sensualidade anda também de braço dado com a música e todos os anos são vários os artistas convidados, num elogio ao melhor que se faz na música portuguesa. Na última gala, Diogo Piçarra, Sónia Tavares, April Ivy e Virgul deram música a uma sala cheia no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.A gala Sexy Vidas distingue a beleza em diversas áreas: Net, Sport, Vidas e TV. Na última festa, na Internet foram premiadas as figuras que mais influenciaram no digital, tendo o prémio feminino sido entregue a Joana Duarte e o masculino ao modelo João Santos. No Desporto, a mulher do futebolista Simão Sabrosa, Vanessa Rebelo, foi a mais votada, enquanto o eterno galã do Benfica Nuno Gomes levou para a casa o troféu no masculino.Na categoria Vidas, que abrange diversas áreas como política, moda e música e empresarial, foi Cuca Roseta a grande vencedora. Nos homens, o superagente Jorge Mendes ganhou.Na categoria TV, Fernanda Serrano ganhou e arrecadou elogios com a sua beleza, assim como Lourenço Ortigão.