Heróis CM: Menino de oito anos salva criança no mar

Santiago Boia, de 8 anos, estava numa aula de surf na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, quando uma mulher e uma criança ficaram em dificuldades no mar. Enquanto o instrutor de surf, Miguel Guedes, 42 anos, foi resgatar a mulher, Santiago remou para a criança e salvou-a."Ele estava a afogar-se e fiz a primeira coisa que me passou pela cabeça. Fui até ele e disse para subir para a prancha e ficámos à espera de ajuda", contou Santiago que, para os colegas, ficou "um grande herói". Miguel destacou o sangue frio do aluno e não tem dúvidas de que a sua ajuda foi fundamental para salvar a criança em dificuldades."Nadei para a senhora que estava a afundar-se e depois verifiquei que havia um menino na mesma situação. Eu não conseguia lá chegar a tempo", descreveu. A atitude de Santiago "deu tempo para o ir buscar com a ajuda de outros surfistas". A zona onde fizeram o resgate é considerada perigosa.Filipe e Bernardo viram três pessoas serem arrastadas por uma onda no paredão no Estoril. Uma, de 75 anos, inanimada, ficou no areal e foi salva pelos dois homens, em dezembro.Três pescadores do ‘Pai Herói’ estiveram uma hora numa rocha, com a praia de Vila Chã à vista, após o naufrágio dramático do barco. Foram salvos por colegas, em outubro de 2019.David Mendes, enfermeiro veterinário de 27 anos, salvou a vida a uma rapariga de 15 que se afogava na praia de Canide, Gaia, em agosto de 2019. "Só pensei que tinha de a salvar", contou.O motorista de um autocarro salvou os 48 alunos de Faro que transportava devido ao "sangue-frio e competência" ao desviar-se ‘in extremis’ de um acidente no IP6, em maio de 2019.Rui Modesto, Herói CM pelo seu trabalho na Estação Salva-Vidas de Ferragudo, salvou, em janeiro, uma idosa sua vizinha rastejando pelo interior de uma casa em chamas até a agarrar.Humberto Coelho, padre com 19 paróquias em Carrazeda de Ansiães, é bombeiro em Mirandela e o seu carro tem um desfibrilhador automático externo. Está licenciado pelo INEM.Uma enfermeira e Cação, um militar da GNR de folga, salvaram um motorista que sofreu um acidente e cujo camião estava em chamas, em agosto de 2019, no IC2, Coimbra.Um homem de 30 anos foi salvo do mar, na praia das Pedras do Corgo, Matosinhos, por um médico e um enfermeiro de folga, em agosto do ano passado.Uma jovem de 21 anos foi salva, pelo pai e outros banhistas, de morrer afogada numa zona não vigiada da praia da Barra, em Ílhavo, em agosto de 2019.