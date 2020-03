Heróis CM: Resgatam 13 após barco virar em gruta

Vera Ribeiro, João Simões, Alcides Sousa e Daniel Martins, nadadores-salvadores, estavam de serviço em Benagil, Lagoa, quando o inesperado aconteceu."Quando cheguei à gruta só se ouviam gritos e estavam crianças, mulheres e homens debaixo do barco", contou Vera. Em pleno agosto do ano passado, num dos pontos turísticos mais concorridos do Algarve, conseguiram salvar 13 pessoas cujo barco turístico se tinha virado com uma onda. "Consegui logo pedir ajuda aos meus colegas", recordou.O pânico apoderou-se das centenas de visitantes da gruta, mas os nadadores-salvadores atuaram rapidamente, salvando os 12 turistas e o tripulante da embarcação marítimo-turística. Rúben Costa, da empresa local Taruga, também ajudou com uma moto de água.A Câmara Municipal de Lagoa, que contratou a equipa para estar ali em permanência, enalteceu a coragem dos nadadores-salvadores. O presidente da autarquia foi inclusivamente cumprimentá-los ao local.