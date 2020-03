Heróis CM: Surfistas atiram-se para salvar mulheres

Mauro Ferrão, Nelson Filipe e João Xufre foram os três surfistas que, com a militar da GNR Ana Gomes, salvaram duas turistas inglesas, de 53 e 67 anos, que se aventuraram no mar da praia da Galé, em Albufeira, em janeiro deste ano."Entrei na água com a prancha e fui buscar a senhora que ainda estava consciente e em pânico. Os meus colegas retiraram a outra vítima que já estava inconsciente", recordou Mauro Ferrão. Nelson Filipe já estava dentro de água e João Xufre despiu-se e entrou.A militar Ana Gomes, que patrulhava a zona, atirou-se à água vestida e ajudou nas manobras de reanimação à vítima inconsciente. Os elementos dos bombeiros e do INEM conseguiram depois reverter a paragem cardiorrespiratória, muito devido ao empenho anterior dos quatro salvadores.Os surfistas heróis deixaram o apelo: "Deve existir vigilância nas praias durante todo o ano." Principalmente no Algarve, com o tempo ameno a convidar ao mar.