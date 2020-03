Histórias de sucesso: a melhor informação do CM

O Correio da Manhã teve a capacidade de surpreender desde o primeiro número, conquistando de imediato a atenção dos portugueses.



Na forma de dar as notícias, na sua apresentação, sempre focado no essencial, naquilo que verdadeiramente interessa aos leitores e mantendo com eles uma relação estreita, indo ao encontro das suas preocupações, ouvindo-os, noticiando os factos que nos transmitem, investigando as suas interrogações. Um jornal de todos e para todos, quebrando regras, indo sempre mais além, surpreendendo em cada notícia, em cada reportagem.

As capas aniversárias que aqui reproduzimos são um exemplo desse passo em frente, desse compromisso permanente com os leitores, a razão de ser da nossa existência. Um caminho ímpar, derrubando muros, enfrentando todo o tipo de obstáculos , construído com isenção e verdade.

Os resultados falam por si: em cada 100 leitores de jornais diários, mais de 60 preferem o Correio da Manhã.

Todos os temas de interesse público cabem nas páginas do Correio da Manhã. Da economia ao desporto, da política ao crime, da educação à justiça, à religião, aos grandes temas internacionais, sem esquecer o universo cor-de-rosa, porque o Mundo, por mais cinzento que por vezes se apresente, vale a pena ser vivido a cores.