Iniciativa CM Mar Seguro: Alertas para salvar vidas na pesca e nas praias

Em 2019, uma iniciativa do Correio da Manhã e da CMTV, em colaboração com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha, e ainda com o apoio de autarquias, correu o País de norte a sul num conjunto de eventos em que foram abordados todos os temas relativos à segurança no mar e orla costeira.

O programa ‘Mar Seguro’ consistiu em diversas demonstrações de meios e equipamentos de segurança e em debates com pescadores, empresários e autarcas. No final de cada evento, uma festa popular, animada pelo cantor popular Toy, e um almoço juntaram os participantes.

A iniciativa, no âmbito do 40º aniversário do Correio da Manhã, partiu do elevado número de acidentes, muitas vezes com consequências fatais, na pesca artesanal em embarcações até 9 metros, que constituem 90 % da frota nacional. O alvo das ações de informação foram , principalmente, os homens do mar e as suas famílias.

O conjunto de eventos, numa iniciativa pioneira em Portugal, conseguiu alcançar as pessoas que fazem do mar o seu local de trabalho. Mas também as que o usam para lazer, procurando mostrar-lhes como respeitar as regras.

O ‘Mar Seguro’ foi realizado na Nazaré, Figueira da Foz, Caxinas, Portimão, Peniche, Olhão e Sesimbra. Em cada um destes grandes portos de pesca foram promovidos simulacros e mostradas as melhores práticas. Com especialistas em salvamento marítimo, foram debatidos os principais problemas, mas também as soluções em curso ou desejáveis. Os autarcas mostraram a sua visão para reduzir a sinistralidade marítima ou na orla costeira, nomeadamente nos areais e nas arribas. Também os operadores turísticos, e outros que usam o mar, responderam presente à chamada.

No ‘Mar Seguro’, ficámos a saber que, embora exista espaço e vontade de melhorar, o salvamento marítimo em Portugal - coordenado pela Marinha e com meios da Autoridade Marítima e Força Aérea - tem uma taxa de sucesso próxima dos 99%, colocando o País ao nível dos EUA.