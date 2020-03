Iniciativa 'Viva a Vida' pela natalidade em Portugal

A iniciativa ‘Viva a Viva’ nasceu em 2012, com com o objetivo de alertar para o problema da baixa natalidade e colocar o assunto na agenda dos decisores políticos. A iniciativa deu a conhecer as famílias dos concelhos com menos bebés.



O CM contou as histórias dos bebés da esperança, que vêm dar mais vida a um País envelhecido. Nunca é demais lembrar que Portugal tem a quarta taxa de natalidade mais baixa da União Europeia (UE). No ano passado, nasceram 81 921 bebés, menos 107 do que no ano anterior.





Mais de 42 por cento dos 308 concelhos do País tiveram menos de um parto por semana. De registar que 54 concelhos tiveram menos de 25 nascimentos em 2019. E cinco não chegaram às 10 crianças: Castanheira de Pera, Vila Velha de Ródão, Penamacor, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande.continua a acompanhar a temática da natalidade, agora não apenas nos concelhos com poucos nascimentos mas em todo o País. São os bebés de Portugal.