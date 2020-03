Investigação: Saúde à medida do utente e réplicas de órgãos em 3D

Joana Caldeira indica que há três áreas de investigação científica que deverão atingir os maiores avanços na próxima década: a Medicina Regenerativa, a Oncobiologia e a Microbiologia. Para esta investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto, o caminho está apontado para a "personalização da medicina", com "tratamentos à medida do paciente". Mas há muito mais!

"A sequenciação do genoma cada vez mais rápida e barata permitirá perceber as questões hereditárias, o que, associado ao ‘boom’ tecnológico de edição do genoma, será uma ferramenta essencial para corrigir erros do genoma associados a cancros e betatalassemias [doenças do sangue]", referiu.

Outro dos desafios da investigação passa pela "vanguarda da inteligência artificial", que poderá trazer uma grande ajuda à Saúde, através das bioinformáticas, com o uso de biomateriais novos. "Já se começa a pensar em implantar organoides 3D - ou seja, réplicas de órgãos criadas em laboratório, à medida do paciente -, em caso de falência dos órgãos", indicou Joana Caldeira. Já na microbiologia, "os microbiomas (micro-organismos que residem nos tecidos e fluidos) serão associados a comportamentos e doenças, depressão, inflamação e dor".

Os avanços trazem um desafio específico: "A ética vai ter uma grande evolução, e com grande importância, na criação de códigos de conduta em áreas como o acesso a dados ou a edição do genoma."

E será que a ciência consegue desenvolver-se em Portugal? "O financiamento público estagnou há vários anos e é difícil, sem ele, continuarmos na crista da onda. Outro problema é não haver carreira de investigação, nem previsibilidade do financiamento", diz a investigadora premiada.



Joana Caldeira Nasceu no Porto, tem 37 anos, foi aluna de Microbiologia na Universidade Católica, fez o doutoramento em Biomedicina e entrou no i3S através do Instituto de Engenharia Biomédica. Conquistou uma Medalha de Honra L'Oréal para as Mulheres na Ciência 2018.



