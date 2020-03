Medicina: Doentes tratados à distância

O atual diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Fausto Pinto, vê a robótica e a monitorização à distância fazerem parte da realidade dos cuidados de saúde dentro dos próximos anos.

CM - O que podemos esperar da Medicina nos próximos anos?

Fausto Pinto - É muito arriscado prever a 10 ou 20 anos de distância, dada a forma alucinante como a ciência tem progredido, mas considero, como provável, a maior precisão e individualização no tratamento das doenças, através da capacidade de se individualizar características únicas de cada pessoa e da interação da doença com esse mesmo indivíduo (Medicina de Precisão); miniaturização de dispositivos médicos para diagnóstico e terapêutica, incluindo chips incorporados que permitirão registos em tempo real de múltiplos parâmetros fisiológicos, com capacidade de manipulação à distância. Por isso, os hospitais ficam reservados para situações agudas e procedimentos específicos. Tratamentos à distância e monitorização remota será rotina. Prevejo ainda a aplicação da Inteligência Artificial, permitindo dar uma resposta mais rápida e mais precisa aos vários tipos de doenças, o desenvolvimento de órgãos biológicos de substituição, permitindo restaurar órgãos lesados e a utilização da robótica. Na prevenção primária, prevejo medidas que permitam evitar doenças não transmissíveis, como sejam as doenças cardiovasculares precoces, oncológicas e neurodegenerativas.

- Em que áreas a evolução será mais notável?

- Oncologia, Imunologia, Neurociências e Medicina Cardiovascular. Concretamente a robótica, genómica, metabolómica, proteómica, estudo do microbioma.

- O que espera da sua área, a cardiologia?

- Os grandes desafios podem-se dividir em três grandes áreas. Na prevenção, permitindo identificar os indivíduos mais suscetíveis de desenvolver determinado tipo de doenças e, ao mesmo tempo, identificar com mais rigor e controlar melhor os fatores que sabemos constituírem um risco acrescido para as doenças cardiovasculares. Este será o maior desafio em dimensão e potencial com maior impacto. Na área do diagnóstico, melhorar a precisão dos meios complementares de diagnóstico, a nível molecular/genético e de imagem. A nível terapêutico, o objetivo último é desenvolver um coração biológico que permita substituir o coração doente, ou seja, terapêutica de substituição definitiva. Mas um dos grandes desafios será lidar com as doenças do envelhecimento e ao mesmo tempo controlar as situações que continuam a causar mais danos, como a hipertensão arterial, a diabetes, a insuficiência cardíaca.



PERFIL

Fausto Pinto Nasceu em novembro de 1960. É professor de Cardiologia no Hospital de Santa Maria e Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Em 2019, recebeu do American College of Cardiology o Prémio de Serviço Internacional pelo seu contributo na área. Foi o primeiro português à frente da Sociedade Europeia de Cardiologia e, recentemente, assumiu outro cargo de destaque internacional como presidente da Federação Mundial do Coração.



