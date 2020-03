Novos desafios ao turismo: “Mais qualidade da oferta”

O turismo contemporâneo surgiu na Europa no final dos anos 50, no seguimento do sucesso das medidas económicas de exceção implementadas após a II Grande Guerra. As conquistas sociais proporcionadas pelos regimes democráticos europeus, aliadas a uma tecnologia nova emergente – o avião, que democratizou e massificou o transporte aéreo –, catapultaram o turismo para o primeiro lugar do ranking económico mundial em pouco mais de 50 anos.



Em Portugal, a atividade turística acompanhou as tendências mundiais, constituindo, hoje, um dos aspetos mais relevantes da economia portuguesa e assumindo-se como um dos setores indispensáveis e mais importantes na condução das políticas macroeconómicas do País. Um dos maiores desafios do turismo nacional é, no atual contexto, ser capaz de responder às exigências da competitividade, uma consequência direta do fenómeno da globalização das economias e do mais que previsível crescimento sustentado do setor à escala mundial.

O relacionamento do turismo com o ambiente e o ordenamento do território é, presentemente, um dos fatores mais significativos de competitividade nos mercados internacionais, sendo o turismo a atividade económica portuguesa mais competitiva em termos de sustentabilidade.

O desafio da consolidação do turismo português passa, pois, por uma estratégia de caracterização assente naquilo que nos identifica e, simultaneamente, nos diferencia, através da potenciação das capacidades específicas do património nas várias vertentes.

O contributo do turismo para a afirmação da imagem de Portugal no mundo, deve ter no horizonte, a valoração do setor, tanto mais que é a oferta que suscita a procura, mas é a procura que determina a oferta.

O fomento da escala e competitividade do nosso turismo torna urgente e necessário, que os serviços da administração pública, bem como os responsáveis ao mais alto nível da governação, tenham um maior e melhor entendimento da substância da atividade turística na economia e a sua importância estratégica na vida e sociedade portuguesa.

O turismo de qualidade, o nosso maior desígnio competitivo, só pode ser o da qualidade da oferta em todas as componentes da vasta gama de preços e serviços, incluindo os valores históricos, culturais, arquitetónicos, naturais e ambientais.

O posicionamento competitivo do nosso turismo, vai depender em grande medida da nossa capacidade em administrarmos eficientemente os nossos recursos, enquanto quadros de referência estratégica, convergência e valorização competitiva do nosso País, no respeito por uma equidade social e prosperidade económica para todos.



PERFIL

Elidérico Viegas nasceu em Paderne e tem 69 anos. É licenciado em gestão hoteleira e é empresário. É membro fundador da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), entidade que preside há mais de 20 anos. É vice-presidente da Confederação de Turismo de Portugal e presidente da Assembleia Geral da Região de Turismo do Algarve. Representa os empresários hoteleiros em eventos regionais, nacionais e internacionais. É ainda cônsul honorário da República da Polónia no Algarve.



