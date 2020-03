Partidos revelam quais os grandes temas do futuro

Os partidos políticos desempenham uma função primordial na construção da sociedade e na afirmação da democracia. Hoje, os partidos atravessam desafios aos quais devem corresponder aprofundando os laços de diálogo com os mais jovens e, por outro lado, vencer a desconfiança dos cidadãos na vida política e partidária. O que queremos é um partido mais aberto à sociedade, ainda mais exigente e qualificado nas suas práticas democráticas e com um elevado sentido de responsabilidade tendo em vista honrar os compromissos eleitorais continuando a demonstrar a coerência entre os seus valores e princípios com as opções de política nacionais, regionais e locais. E com essa prova feita, falar e ouvir os cidadãos, trazendo-os de novo à Política.No momento em que o Correio da Manhã celebra mais um aniversário, saúdo a sua capacidade de tentar estar sempre perto dos seus leitores. Uma democracia é tanto mais madura quanto mais capaz for a comunicação social de ser uma voz ativa, que os cidadãos reconhecem e ouvem. Uma voz ativa e responsável, exemplar na destrinça cada vez mais urgente entre o que é facto e o que é falso. Que o Correio da Manhã possa ser essa voz e que possa contribuir para melhorar a nossa democracia são os meus votos, num momento em que nos é exigido – a todos – maturidade, reflexão crítica e olhar atento.Caos climático e desigualdades, os desafios do presente que temos de enfrentar. Vivemos uma fase de crises profundas à escala mundial. A ameaça do aquecimento global e das alterações climáticas surge à cabeça de uma longa lista de problemas, logo seguidas pelas enormes desigualdades ou pelos vários populismos. Estes são os desafios que a nossa democracia enfrenta. Pensar o futuro é garantir uma resposta que cruze as soluções a todos estes problemas. Isso passa por serviços públicos de qualidade que asseguram direitos para todas e todos, uma economia que não deixe ninguém para trás e a transparência que elimina a corrupção.Portugal apresenta profundas desigualdades e dependências, inseparáveis de uma política submetida, ao longo de décadas, aos interesses do grande capital e às imposições da UE e do Euro. Os avanços verificados na última legislatura pela intervenção decisiva do PCP e da luta dos trabalhadores, ainda que limitados, revelaram que é na elevação de salários e na afirmação de direitos que o País se desenvolverá. A resposta plena aos problemas nacionais exige uma rutura com as opções da política de direita e a afirmação de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Uma política que valorize os trabalhadores, reforce os serviços públicos, apoie a produção nacional, assegure uma Justiça para todos e combata a corrupção, afirme a Constituição e defenda a soberania.O maior desafio que a política enfrenta nos dias de hoje é, e tem vindo a ser, a abstenção. As taxas de abstenção continuam a ser muito elevadas, como se verificou nas eleições de 2019, o que é uma grande derrota para a nossa democracia. Para combater a abstenção precisamos não só de reaproximar as pessoas da vida pública e política, mas também de criar políticas públicas que respondam às reais necessidades das pessoas e dos desafios dos nossos tempos, como por exemplo a crise climática. Existe um sentimento de desilusão generalizado relativamente à forma como se faz política em Portugal e cabe aos vários partidos políticos restaurar a confiança da população na classe política.A crise demográfica, o aumento da longevidade e a dificuldade em conciliar a vida familiar coma vida profissional reclamam dos políticos um novo contrato social, que garanta a confiança e a solidariedade entre os mais novos e os mais velhos. Para o CDS, a defesa intransigente demedidas de apoio às famílias, em especial aos idosos e a quem deles cuida, é o grande combatedeste ciclo. Portugal é hoje um país envelhecido, com mais de 3 milhões de pensionistas, aos quais muitas vezes faltam recursos económicos, apoio familiar ou o acesso a cuidados de saúde básicos. O CDS não desistirá do combate à eutanásia, ao abandono e à exclusão dos idosos, em especial dos mais pobres, e tudo fará para garantir o conforto e a dignidade dos portugueses na doença e na velhice. O CDS é a voz dos que protegem a vida, e é em nome de uma vida com dignidade que nos levantaremos.Falar dos desafios políticos é, antes de mais, falar do combate às alterações climáticas e à perda de biodiversidade, desafios que o PEV entende serem prioritários num planeta verdadeiramente ameaçado. Desafios que nos convocam para não se cometerem erros como, por exemplo, a construção de um aeroporto com implicação direta na Reserva Natural do Estuário do Tejo. Mas é necessário também travar os populismos, o que só é possível com o combate à pobreza, que exige uma política de valorização de rendimentos e de criação de igualdades, num país e num mundo onde todos tenham lugar e onde a diversidade constitua um fator enriquecedor e não gerador de conflitos. É ainda necessário trazer o interesse público para o centro das decisões políticas e aprofundar a nossa democracia, nomeadamente com a concretização da regionalização, essencial para atenuar as assimetrias regionais no nosso território. São desafios que, atendidos, criarão mais justiça ambiental e social, fatores determinantes para o desenvolvimento.Para a Iniciativa Liberal o grande desafio político é o mesmo de sempre: libertar as pessoas da tirania. No passado, os tiranos eram monarcas absolutos, poderes religiosos ou ditadores de várias cores dos quais nos livrámos graças à coragem de muitos liberais. Mas a vitória só será completa se nos conseguirmos também livrar da tirania do Estado. Pessoas livres não podem aceitar que o Estado decida por elas para que escola vão os seus filhos, em que hospital são assistidas ou que poupança para a reforma têm de fazer. E muito menos que o Estado as esmague com burocracias e impostos, como se só o Estado soubesse o que é melhor para elas. O nosso grande desafio: liberdade para todos.O mundo está a mudar muito rapidamente. O que ontem era certo no paradigma político deixou de o ser e os velhos protagonistas estão, cada vez mais, a sentir dificuldades em lidar com as novas formas de comunicação política e com as ferramentas de ligação ao povo. Isto significa que mais mudanças, e com mais profundidade, vão continuar a acontecer nos próximos anos. O seguidismo político tenderá a acabar: a ideia de que um partido ou qualquer associação política poderá ser dona das consciências está firmemente abalada. Os cidadãos pensam pela sua cabeça, sem as outrora sacrossantas fidelidades, e isso poderá vir a transformar-se em resultados políticos surpreendentes. Esta década será fundamental para perceber quais serão essas grandes mudanças e a sua direção ideológica. Mas uma coisa é certa: elas vão mesmo acontecer. O século XXI será um século profundamente politizado.O principal desafio da política nacional será sempre o de conseguir representar plenamente as aspirações de uma sociedade diversa e plural, garantindo uma maior justiça social e redistributiva ao invés de sucumbir aos interesses concretos das elites financeiras, económicas e intelectuais que reservam para seu benefício as principais decisões institucionais. Os novos desafios da política nacional são a luta contra a desinformação que alimenta o populismo e a extrema-direita e a degeneração do debate político-ideológico. Torna-se urgente lutar contra a banalização do discurso de ódio, do racismo e da xenofobia para nos voltarmos para as lutas emancipatórias que interessam ao século XXI, assim como encetar um combate efetivo às alterações climáticas para defesa da biodiversidade e do futuro do planeta.