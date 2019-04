Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vai fazer tudo para aparecer”, diz Jacira Araújo sobre personagem em 'Alguém Perdeu'

Atriz dá vida a Belinha, uma jovem que tenta a todo o custo encontrar um lugar na indústria da música.

Por André Filipe Oliveira | 08:23

É uma das grandes surpresas de ‘Alguém Perdeu’. Jacira Araújo, de 26 anos, promete provocar muitas gargalhadas com a sua personagem, que está disposta a tudo para vingar no mundo social.



"A Belinha vai fazer muita coisa. Ela vem de uma situação complicada devido ao divórcio do marido, um futebolista, que a trocou pela melhor amiga.



O álcool e a depressão levaram-na ao internamento numa clínica de reabilitação. Neste regresso a Cascais, a Belinha, como gosta da fama, vai fazer tudo para aparecer nas revistas. Vai tentar meter-se no mundo da música, que é o sonho dela", começa por revelar ao CM.



Este é o segundo desafio da jovem angolana na televisão nacional. "Tinha feito uma participação especial em ‘Alma e Coração’. Esta é a primeira novela em que estou num elenco fixo. É uma honra poder aprender com todos. Quando me falaram da personagem não tinha como recusar", acrescenta.



Longe do pequeno ecrã, Jacira Araújo dedica parte do seu tempo à música, a sua paixão. "Sempre tive uma veia artística, a música esteve sempre presente na minha vida, tal como a representação. Já fiz muitos musicais. Acho que sou uma sonhadora e, acima de tudo, muito lutadora", afirma.



Com este desafio na CMTV, a cantora e atriz tem conseguido fazer várias amizades. "No início estava um bocadinho nervosa, mas houve logo muita empatia entre todos.



A Joana Alvarenga está sempre pronta a ajudar-me, temos uma ótima relação", completa.