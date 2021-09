Iniciativa Liberal em Coimbra quer captar indecisos e abstencionistas

O candidato da Iniciativa Liberal à presidência da Câmara de Coimbra apelou esta sexta-feira ao voto dos indecisos e abstencionistas nesta candidatura, que considerou a única que não quer "tachos" e que defende políticas para melhorar a vida dos cidadãos.

"Nas últimas eleições [autárquicas], tivemos 46% de eleitores que não foram votar, porque as soluções eram mais do mesmo. Desta vez, o voto na Iniciativa Liberal faz a diferença para os indecisos e para quem não foi votar, porque vai defender os problemas das pessoas", afirmou Tiago Meireles Ribeiro à agência Lusa.

"Queremos passar do paradigma daqueles que se servem das pessoas para alimentar máquinas partidárias e tachos para um paradigma de gente motivada, ativa e cuja única preocupação é melhor o concelho e a qualidade de vida para todos", rematou.

O candidato liberal reiterou que "há muita gente que não pode escolher Coimbra e tem de sair e ir à procura de oportunidades", lembrando o seu programa eleitoral para fixar e atrair população a Coimbra.

Independentemente do resultado eleitoral no domingo, Tiago Meireles Ribeiro, que se propõe a ser eleito vereador, disse que a sua candidatura já "afetou positivamente a vida das pessoas", depois das conversas com cidadãos e visitas a empresas, instituições e associações que tiveram ao longo desta campanha eleitoral.

Nas eleições autárquicas de domingo, concorrem à Câmara de Coimbra o atual presidente, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR/Aliança), Francisco Queirós, (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal) e Inês Tafula (Coligação Coimbra é Capital -- PDR/MPT).

Nas anteriores eleições, o PS conquistou cinco mandatos na Câmara de Coimbra, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM conseguiu três, o movimento Somos Coimbra alcançou dois e a CDU um.