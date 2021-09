O Movimento Cívico Por Elvas (MCPE) venceu as eleições autárquicas deste domingo em Elvas, distrito de Portalegre, quando estão apurados os resultados nas sete freguesias do concelho, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do MCPE, com 37,87% dos votos, o segundo mais votado é o PS, com 31,20%, e o terceiro é o PSD.CDS-PP, com 13,86% dos votos.

No atual mandato, a liderança em Elvas pertencia ao Partido Socialista.