A Galp e o “papão”: Refinaria de Matosinhos abre coro de críticas a António Costa

Cinismo”, “papão de empresários”, “lágrimas de crocodilo” ou “mentira descarada”, a forma como o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, se referiu ao fecho da refinaria da Galp em Matosinhos, fez disparar esta segunda-feira as críticas da esquerda à direita.Tudo começou no domingo, depois de Costa ter defendido, durante uma ação de campanha da candidata do PS em Matosinhos, Luísa Salgueiro, que “era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade” como a Galp demonstrou no fecho da refinaria, para adiantar, sem pormenorizar, que a empresa levará uma “lição exemplar”.