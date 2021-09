"Amanhã o país acordará com Chega em todo o território nacional", disse Ventura

O líder do Chega considerou já ter garantida "uma grande vitória" e que "amanhã o país acordará" com o partido "em todo o território nacional" pelo que esta será uma "noite histórica".

Em Braga, onde instalou a sede para a noite eleitoral deste domingo, André Ventura realçou "com toda a cautela" que "para já o Chega está, claramente, no bom caminho".

"Ainda não sabemos como terminará [a noite eleitoral] e se podemos, ou não, cantar vitória absoluta, mas há uma coisa que já sabemos, é que amanhã o país acordará com o Chega em todo o território nacional e isso é uma grande vitória desta noite eleitoral", afirmou o líder do Chega.

Segundo André Ventura, "tudo se encaminha" para que o partido tenha "uma noite histórica hoje".

"Algumas projeções nacionais indicam que estamos a disputar o terceiro lugar nas eleições legislativas se se realizassem hoje, com valores próximos dos 9%. Tudo isto num dia de eleições autárquicas em que o partido concorre pela primeira vez superando claramente todos os que concorrem pela primeira vez a este ato autárquico", salientou.

Ventura considerou que "ainda que é possível ficar em terceiro lugar no final desta noite eleitoral".

Hoje mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) estavam inscritos para escolher em os órgãos autárquicos dos 308 municípios de Portugal.

Serão eleitos os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal dos 308 municípios do país e os 3.091 presidentes e executivos das Juntas de Freguesia (na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia).