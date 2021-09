André Ventura perde presidência da Assembleia Municipal de Moura

O líder do Chega, André Ventura, não conseguiu conquistar a presidência da Assembleia Municipal de Moura, em Beja, no Alentejo.Para este cargo apresenta-se em primeiro lugar o PS com 34,97% dos votos, seguindo-se o PCP com 33,28% e o Chega, com 25,31%.Ainda assim, André Ventura foi eleito deputado municipal em Moura e, até agora, conseguiu nove vereadores.Relativamente à Câmara Municipal de Moura, também o PS conseguiu ser o partido mais votado com o Chega em terceiro lugar.Recorde-se que André Ventura anunciou que seria candidato autárquico a Moura em julho, referindo que a terra alentejana lhe deu muito a ele e ao partido desde a sua fundação.