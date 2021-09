O presidente do PSD ironizou esta segunda-feira que, apesar de António Costa chamar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de ‘bazuca’, mais parece uma metralhadora, já que o secretário-geral do PS e também primeiro-ministro "dispara de rajada".Durante um almoço-comício de campanha para as autárquicas, na Maia, Rui Rio avisou as 200 pessoas da plateia que muitos não iriam perceber a linguagem que ia usar nas declarações que se seguiam.