BE diz que projeções indicam reforço da presença do partido em todo o país

O dirigente bloquista Pedro Filipe Soares disse este domingo que as projeções eleitorais indicam que o partido poderá alargar a sua base autárquica e reforçar a presença "em todo o país", mas aguarda com "humildade" os resultados finais.

No quartel-general do BE, que esta noite se reúne no Capitólio, em Lisboa, para a noite eleitoral, foi o dirigente e líder parlamentar do partido, Pedro Filipe Soares, que fez uma primeira reação às projeções das eleições autárquicas deste domingo que foram conhecidas pelas 21h00.

"As projeções que são conhecidas são convergentes numa ideia que nos é simpática: dá intenção, pelas projeções, que o Bloco de Esquerda vai conseguir alargar a sua base autárquica do ponto de vista geográfico, o que é um reforço da nossa presença em todo o país", afirmou.