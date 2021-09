O BE considerou este domingo que as projeções da abstenção nas autárquicas responsabilizam "todas as forças políticas" para uma renovação das políticas públicas" locais, afirmando que os números seriam piores caso as restrições às listas de independentes tivessem avançado.

Coube ao eurodeputado e dirigente do BE José Gusmão um primeiro comentário a estas projeções, a partir do Capitólio, em Lisboa.