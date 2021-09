Bloco de Esquerda destaca "sinal de crescimento" do partido nos Açores

O coordenador do BE/Açores, António Lima, destacou no domingo "o sinal de crescimento" do partido na sequência dos resultados das eleições autarquicas, salientando que acima de tudo construiu-se um "caminho para o futuro".

"Este é um sinal do crescimento de número de votos tanto para as câmaras como para as assembleias municipais. É um sinal de consolidação deste projeto do BE nos Açores que, eleição após eleição, não só se consolida, se mantém, como também cresce em número de votos", afirmou António Lima, numa reação aos resultados das eleições autárquicas de domingo.

Salientando que "não estão fechados ainda totalmente os resultados", António Lima realçou que "tudo indica" que o Bloco possa "ser a terceira força a nível regional", apesar "de não concorrer a todas as câmaras e assembleias municipais".

O coordenador do BE/Açores, também deputado no parlamento dos Açores, destacou "o empenho e muito trabalho dos candidatos" do BE que "levaram os programas políticos" do partido e "as prioridades" do Bloco de Esquerda ao nível do "ambiente, habitação ou dos transportes".

"Acima de tudo, contruímos não só um resultado eleitoral, mas um caminho para o futuro e esse caminho faz-se com gente cada vez mais bem preparada e com motivação e empenho", sublinhou.