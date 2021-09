Catarina Martins acusa Costa de prometer agora o que antes recusou fazer

A coordenadora do BE, Catarina Martins, acusou esta terça-feira o líder do PS, António Costa, de usar esta campanha para prometer investimentos que sempre recusou fazer, promessas que são usadas pelos candidatos socialistas como o seu único programa autárquico.

Catarina Martins chegou ao comício autárquico que se realizou esta tarde junto à Câmara de Viseu depois de uma curta arruada, liderada por um comboio feito de espuma e com o símbolo do BE pintado na frente e nas laterais, numa alusão à necessidade de trazer este meio de transporte de volta à cidade.

"Nesta campanha autárquica vejo António Costa prometer todos os dias fazer agora os investimentos que andou anos a recusar fazer e vejo o Partido Socialista e os seus candidatos a fazerem desta promessa o seu programa autárquico e a não dizerem nada de concreto sobre o que querem fazer em cada concelho e isso é tão triste, mas está à vista de todos", criticou.