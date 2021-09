CDU conquista Câmara de Viana do Alentejo ao PS

A coligação PCP-PEV conquistou este domingo ao PS a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, quando estão apurados os resultados nas três freguesias do concelho, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois da CDU, que obteve 37,36% dos votos e elegeu Luís Miguel Fialho Duarte como presidente da Câmara, o segundo mais votado é o PS, com 33,03%, e o terceiro é o PSD.CDS-PP.MPT.PPM, com 26,99% dos votos.

Em 2017, a Câmara de Viana do Alentejo tinha sido conquistada pelo Partido Socialista.





Veja aqui todos os resultados nacionais das Autárquicas e conheça os presidentes de câmara já eleitos.