Chega quer fechar ao trânsito ruas no centro de Ponta Delgada

O candidato do Chega à presidência da Câmara de Ponta Delgada, Luís Franco, defendeu esta quarta-feira fechar o trânsito em algumas ruas do centro histórico, para dar "mais segurança" aos peões e "levar mais gente" para a baixa da cidade.

Em declarações à agência Lusa, Luís Franco disse ser necessário "apoiar os comerciantes" daquele concelho açoriano, através do encerramento de algumas ruas à circulação rodoviária, como o caso da rua dos Mercadores, da Hintze Ribeiro e da zona envolvente à igreja da Matriz.

O candidato do Chega defendeu que o encerramento de algumas ruas "levaria mais gente" ao centro da cidade e asseguraria "mais segurança" para os peões.

"Eu resido mesmo no centro histórico de Ponta Delgada. O meu percurso para o local de trabalho é passar por inúmeras ruas e vou sempre a pé. Quando estou a passar, tenho de me desviar porque passam carros. Na rua mais à frente, a mesma coisa", apontou.

Segundo disse, o encerramento de algumas ruas permitiria aos empresários terem "horários mais alargados" e criarem "esplanadas".

"Essas ruas, sendo fechadas, não precisava de haver circulação porque existem vias secundárias que conseguem satisfazer as condições de mobilidade", afirmou.

Luís Franco deu o exemplo das "Noites de Verão", um "excelente projeto" do atual executivo camarário, liderado pelo PSD, que durante os meses de verão organiza vários concertos na via pública, limitando a circulação rodoviária em algumas ruas do centro da cidade.

"Nas 'Noites de Verão', a diferença que noto é a quantidade da afluência e de pessoas para essas ruas [do centro]. O comércio mete as suas esplanadas cá fora e tem horários mais alargados. Porque é que isso não é feito durante o ano?", interrogou.

O candidato reconheceu que o encerramento das vias obrigaria a uma "melhor gestão" dos transportes públicos no centro de Ponta Delgada.

"Vamos desfrutar do centro histórico. Deixando o carro na periferia da cidade, leva a que nós possamos desfrutar de outros sítios", afirmou.

Os candidatos à Câmara de Ponta Delgada são Pedro Nascimento Cabral (PSD), André Viveiros (PS), Vera Pires (BE), Luís Miguel Quental (IL), Luís Franco (Chega), Rui Teixeira (CDU) e Dinarte Pimentel (PAN).

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD venceu a Câmara de Ponta Delgada com 51,28%, alcançando cinco mandatos, sendo que os outros quatro mandatos foram conquistados pelo PS (39,11%).

O BE teve 2,06%, o PAN 1,80%, a CDU 1,05% e a coligação CDS-PP/PPM 0,95%.

Em 11 eleições autárquicas livres, o PSD presidiu quase sempre à Câmara de Ponta Delgada, com exceção do mandato 1989-1993.

As eleições autárquicas estão marcadas para domingo.