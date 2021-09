Com a mais rigorosa e atualizada informação sobre as Autárquicas 2021, a CMTV será o único canal a apresentar uma projeção à boca da urna, historicamente a mais fiável do mercado, para seis autarquias: Lisboa, Porto, Almada, Amadora, Coimbra e Figueira da Foz. Os resultados da grande noite eleitoral serão anunciados em primeira mão, às 21h00, na CMTV.









A televisão do Correio da Manhã terá ainda megassondagens para as Legislativas, uma auscultação aos portugueses sobre quem poderá ser o próximo líder do PSD, e ainda outra dedicada ao possível sucessor de António Costa: Fernando Medina, Pedro Nuno Santos ou Marta Temido. Todas as sondagens são da responsabilidade da Intercampus, que apresenta habitualmente os resultados mais certeiros.

Sob o comando de José Carlos Castro, João Ferreira e Daniela Polónia, esta grande operação de televisão mostrará resultados em direto em 81 câmaras, com grafismo moderno, simples e intuitivo, ao longo de 17 horas de emissão. Terá ligações em direto a todos os partidos e aos candidatos em vários pontos do País. Os resultados eleitorais serão analisados por um painel dos melhores comentadores da televisão, constituído por Francisco José Viegas, João Pereira Coutinho, Eduardo Dâmaso, diretor da ‘Sábado’, Diana Ramos, diretora do ‘Negócios’, Armando Esteves Pereira, diretor-adjunto do Correio da Manhã, e António Salvador, da Intercampus. Noutro estúdio haverá um frente a frente entre Luís Campos Ferreira, do PSD, e Marcos Perestrelo, do PS.