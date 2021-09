Coligação PSD/CDS-PP vence com maioria absoluta no Funchal

A coligação PSD/CDS-PP venceu com maioria absoluta as eleições autárquicas de domingo no Funchal, quando estão apurados os resultados das 10 freguesias do concelho, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

A coligação PSD/CDS-PP, encabeçada pelo social-democrata Pedro Calado (que saiu do Governo da Madeira para tentar recuperar o município para o partido), alcançou seis mandatos, com 46,95%, e a coligação "Confiança" (PS/BE/PAN/MPT/PDR) ficou com cinco mandatos, com 39,74%

Com este resultado, o PS perde uma presidência municipal que tinha conseguido em 2013, quando os sociais-democratas perderam pela primeira vez a liderança do Funchal em democracia. No atual mandato, a coligação "Confiança" tem maioria absoluta.

