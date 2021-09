Coligação PSD/CDS-PP/MPT ganha Câmara de Alcanena ao PS

A coligação formada por PSD, CDS-PP e MPT roubou a Câmara de Alcanena ao PS nas eleições autárquicas deste domingo, quando estão apurados os resultados nas sete freguesias, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

O candidato do PSD/CDS-PP/MPT, Rui Anastácio, alcançou 46,49% dos votos, conseguindo maioria absoluta (três mandatos), enquanto a atual presidente da câmara, Fernanda Asseiceira, conseguiu, pelo PS, 39,36%, o que corresponde a dois mandatos. Em terceiro lugar ficou a CDU, coligação formada PCP-PEV, com 6,74% dos votos, seguida pelo Chega, com 3,47%.