Costa critica PSD e CDS por terem convencido Bruxelas de que Portugal "tinha autoestradas por todo o sítio"

O secretário-geral do PS criticou, este sábado, PSD e CDS por terem convencido a UE de que Portugal tinha "autoestradas por todo o sítio" e afirmou que o Governo travou uma "batalha muito difícil" para persuadir Bruxelas a financiar investimentos rodoviários.

"O PSD e o CDS andaram a convencer a Europa de que Portugal tinha estradas a mais, que tinha autoestradas por todos os sítios e esqueceram-se foi de explicar que, entre o sítio onde as pessoas vivem, entre o sítio onde as fábricas estão e as autoestradas, há um percurso que é necessário percorrer", afirmou António Costa.

O secretário-geral do PS falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, numa ação de campanha em apoio ao candidato do partido à Câmara, Eduardo Oliveira.