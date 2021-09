O secretário-geral do PS, António Costa, o presidente do PSD, Rui Rio, e o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, rumaram esta quarta-feira a Lisboa para dar força à corrida pela conquista da capital. Mas o tabu pela sucessão nas lideranças dos três partidos também marcou a reta final da campanha.









Numa viagem de comboio que levou António Costa, dirigente socialista, e o ministro Pedro Nuno Santos de Lisboa a Cascais, o atual autarca de Lisboa, Fernando Medina, que se recandidata a um segundo mandato, não apanhou o comboio no Cais de Sodré, mas rejeitou que o encontro pudesse ser lido como uma “luta mano a mano” com Nuno Santos pela sucessão a Costa: “Gostamos de estar ao lado uns dos outros, somos camaradas, temos uma visão partilhada sobre muitas matérias.” Já na carruagem com Nuno Santos, Costa reforçou a ideia: “O PS está todo junto a trabalhar no que importa que é a resolução dos problemas dos portugueses.” Antes Medina tinha defendido que o PS é diferente “de outros partidos em que se discute muito a sucessão” e para os quais “estas eleições terão um significado sobre o poder interno do partido”, numa crítica dirigida ao PSD e ao CDS.