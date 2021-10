Eleições em freguesia de Gavião repetem-se após empate entre CDU e PS

As eleições para a Assembleia de Freguesia de Comenda, no concelho de Gavião (Portalegre), repetem-se domingo, após o tribunal validar um voto inicialmente nulo, originando um empate, disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente da câmara.

"Na assembleia de apuramento geral, a juíza considerou válido um voto [a favor do PS] que tinha sido invalidado pela presidente da mesa", disse o presidente da Câmara de Gavião, José Pio.

De acordo com o autarca, esta decisão provocou um empate entre as candidaturas da CDU e do PS, tendo as duas forças partidárias recolhido 195 votos cada.

Os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na noite das eleições autárquicas de 26 de setembro, ditavam a vitória para a CDU com 195 votos (41,85%), mais um do que a lista do PS (41,63%), tendo o PSD recolhido 54 votos (11,59%).

Num universo de 651 eleitores inscritos, votaram 466 pessoas (71,58%), tendo ainda sido registados 11 votos em branco (2,36%) e 12 votos nulos (2,58%), de acordo com os mesmos resultados provisórios.

O presidente da Câmara de Gavião, reeleito pelo PS nestas eleições para um terceiro mandato, recordou ainda que, a 26 de setembro, a candidatura socialista "fez logo uma reclamação", sobre a anulação desse voto por ter "um risquinho do tamanho de uma unha" ao fundo do boletim.

Na repetição do ato eleitoral para a Assembleia de Freguesia de Comenda, no domingo, mantêm-se em sufrágio as candidaturas da CDU, PS e PSD.