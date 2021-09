Fernando Ruas diz que ganhou ao "João [Azevedo] e ao António Costa"

Fernando Ruas foi eleito presidente da Câmara de Viseu pelo PSD e, no discurso da vitória, disse que ganhou "ao João [Azevedo, candidato do PS] e ao António, o Costa" e vai exigir ao Governo as obras prometidas em Viseu.

Fernando Ruas lembrou que, a primeira vez que se candidatou à Câmara Municipal de Viseu teve maioria relativa, em 1989, onde esteve até 2013, altura em que saiu por limitação de mandatos.

"Hoje estamos com maioria absoluta, mas o combate foi diferente. Nós ganhámos ao João [Azevedo], mas ganhámos também ao António, ao Costa, e não só. Não ficámos por aqui", destacou Fernando Ruas enquanto enumerou nomes de governantes.