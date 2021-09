"Independentemente do resultado será sempre uma vitória para a Amadora", diz Suzana Garcia

A candidata da coligação "Dar Voz à Amadora" (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR) Suzana Garcia afirmou esta terça-feira que, "independentemente do resultado" de domingo, será sempre "uma vitória para os amadorenses", uma vez que "nunca se falou tanto do concelho".

Em contagem decrescente para as eleições autárquicas de domingo, a comitiva da candidata à presidência da Câmara da Amadora dedicou o final da tarde de hoje à localidade da Damaia, na freguesia das Águas Livres.

Ao som de música 'rap' e num passo acelerado pelas artérias da Damaia, a candidata social-democrata, que se fazia acompanhar por uma comitiva de cerca de duas dezenas de pessoas, entregou 'flyers', canetas e apelou ao voto na "mudança".

"Votem no primeiro vereador cabo-verdiano", afirmou Suzana Garcia, ao entrar num estabelecimento comercial.

No final do périplo, em declarações à agência Lusa, a cabeça de lista da coligação "Dar Voz à Amadora" ressalvou que "independentemente do resultado eleitoral de domingo será sempre uma vitória para os amadorenses".

"Independentemente do resultado, nunca a Amadora foi falada como agora. Nunca a Amadora foi alvo de debate nas televisões. Nunca se escreveu tanto sobre a Amadora. Inevitavelmente vai ser uma vitória do povo amadorense. Não há verdadeira democracia onde não há uma substancial oposição. Nunca houve uma oposição ao poder instalado na Amadora há 24 anos", sublinhou.

Apesar de sentir que os habitantes da Amadora querem "mudança", Suzana Garcia disse temer que haja "receio em apostar em algo desconhecido".

"Na esmagadora maioria uma vontade imensa de se mudar. Sinto depois nessa esmagadora maioria, que reconhece a vontade de mudar uma certa incerteza quando olham para mim. O que respondo é que para pior é impossível", apontou.

A candidata social-democrata disse ainda não acreditar nas sondagens que têm sido divulgadas e que dão a vitória à candidata socialista Carla Tavares, atual presidente da Câmara Municipal da Amadora.

Além de Suzana Garcia, concorrem à presidência da Câmara da Amadora Carla Tavares (PS), Deolinda Martin (BE), António Borges (CDU), José Dias (Chega), Gil Garcia (MAS), Nuno Ataíde (IL), Carlos Macedo (PAN) e Henrique Tigo (PPM/RIR).

O atual executivo é formado por sete eleitos do PS, dois da coligação Amadora Mais (PSD/CDS-PP), um da CDU (PCP/PEV) e um do BE.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão marcadas para domingo.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).