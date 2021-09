Independentes conquistam 19 concelhos, mais três do que em 2017

As candidaturas independentes conquistaram no domingo pelo menos 19 câmaras municipais (nove das quais com maioria absoluta), mais três do que em 2017, com um total de 274.389 votos, de acordo com os dados do Ministro da Administração Interna.

As câmaras do Porto (Rui Moreira), de Oeiras (Isaltino Morais), da Figueira da Foz (Pedro Santana Lopes) e de Elvas (José António Rondão Almeida) foram algumas autarquias ganhas por estes candidatos independente, inclusive a partidos como PS, PSD ou CDU.

Os dados reportam-se ao momento em que estavam apurados 99,58% dos votos no país, dando também conta da eleição de 132 mandatos no total das câmaras municipais.